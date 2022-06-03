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У цієї війни немає і не буде переможців, – в ООН зробили заяву з нагоди 100 днів вторгнення РФ в Україну

ООН прагне мирного розв'язання конфлікту.

У цієї війни немає і не буде переможців, – в ООН зробили заяву з нагоди 100 днів вторгнення РФ в Україну
Фото: ukrinform.ua

Сьогодні виповняється 100 днів з початку російського вторгнення в Україну, яке почалося 24 лютого. Напад РФ в Україну – це порушення її територіальної цілісності та Статуту ООН.

Про це заявив помічник генерального секретаря ООН, координатор Організації з кризової ситуації в Україні Амін Авад.

За його словами, війна Росії проти України завдала неприйнятної шкоди людям і вплинула майже на всі сфери цивільного життя".

"У цієї війни немає і не буде переможців. Радше ми стали свідками 100 днів того, що втрачене – життів, осель, робочих місць і майбутнього. Ми стали свідками руйнувань у містах і містечках, селах і селищах", – наголосив Авад.

Він додав, що ООН продовжує гуманітарну підтримку людей, що стали жертвами війни, розв’язаної Росією. За останні 100 днів Організація надала допомогу майже 8 мільйонам людей.

"Водночас ООН користується з кожної можливості щоб пом’якшити глобальні наслідки руйнівного впливу війни на продовольчу безпеку, прагнучи розблокувати критично важливу торгівлю зерном і товарами вжитку", – додав помічник генсека ООН.

Він наголосив, що ООН прагне мирного розв’язання конфлікту.

Нагадаємо, сьогодні заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс прибув до Москви, щоб обговорити деблокаду експорту зерна та інших продуктів харчування з чорноморських портів України.

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