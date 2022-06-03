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Російські війська продовжують обстрілювати Чернігівщину та Сумщину

Унаслідок обстрілу суттєвих руйнувань, а також втрат серед місцевих мешканців немає.

Російські війська продовжують обстрілювати Чернігівщину та Сумщину
Ілюстративне фото
Фото: Служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Центр"

Сьогодні близько 5 ранку російські війська з кількох напрямків відкрили вогонь по прикордонній території України на межі між Чернігівською та Сумською областями.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Ворог обстрілював Україну реактивними системами залпового вогню та мінометами калібру 120-мм. Загалом з території РФ прилетіло не менше 100 ворожих ракет та мін.

Унаслідок обстрілу суттєвих руйнувань, а також втрат серед особового складу Держприкордонслужби та місцевих мешканців немає. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, учора вдень Росія двічі обстріляла Чернігівщину зі своєї території. Окупанти також регулярно тероризують своїми обстрілами прикордонні території Сумщини.

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