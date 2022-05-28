Окупанти тероризують Сумщину: прикордоння обстріляли з літака і мінометів

Сьогодні, 28 травня, після 16-ї години ворожий літак здійснив шість пусків некерованими ракетами по прикордонних територіях Сумського району.

Про це повідомила в Telegram Державна прикордонна служба.

Зазначається, що ракети влучали поза межами населених пунктів.

Окрім того, сьогодні після 12-ї години ворог випустив п'ять мінометних мін з боку російського населеного пункту Троєбортне по прикордонній території Шосткинського району.

Нагадаємо, сьогодні о 10:19 було зафіксовано 10 вибухів в напрямку Бояро-Лежачів Сумської області ймовірно з міномету 120 мм калібру.

27 травня близько 17-ї години ворог зі своєї території обстріляв Шосткинський район з мінометів.

Сумська область зазнала обстрілів і 26 травня. З мінометів калібру 120 мм і ствольної артилерії окупанти обстріляли Бачівськ і Краснопілля.