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Окупанти тероризують Сумщину: прикордоння обстріляли з літака і мінометів

Сумська область зазнає регулярних обстрілів.

Окупанти тероризують Сумщину: прикордоння обстріляли з літака і мінометів
Обстріли у Сумській області. Ілюстративне фото
Фото: https://t.me/Zhyvytskyy

Сьогодні, 28 травня, після 16-ї години ворожий літак здійснив шість пусків некерованими ракетами по прикордонних територіях Сумського району.

Про це повідомила в Telegram Державна прикордонна служба.

Зазначається, що ракети влучали поза межами населених пунктів.

Окрім того, сьогодні після 12-ї години ворог випустив п'ять мінометних мін з боку російського населеного пункту Троєбортне по прикордонній території Шосткинського району.

Нагадаємо, сьогодні о 10:19 було зафіксовано 10 вибухів в напрямку Бояро-Лежачів Сумської області ймовірно з міномету 120 мм калібру.

27 травня близько 17-ї години ворог зі своєї території обстріляв Шосткинський район з мінометів.

Сумська область зазнала обстрілів і 26 травня. З мінометів калібру 120 мм і ствольної артилерії окупанти обстріляли Бачівськ і Краснопілля.

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