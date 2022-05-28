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Путін заявив Макрону і Шольцу, що Росія готова до "відновлення діалогу" з Києвом

Говорили також про напружену ситуацію у сфері продовольчої безпеки.

Путін заявив Макрону і Шольцу, що Росія готова до "відновлення діалогу" з Києвом
Фото: EPA/UPG

У суботу, 28 травня, відбулася телефонна розмова президента Росії Володимира Путіна з президентом Франції Емманюелем Макроном і федеральним канцлером ФРН Олафом Шольцом. 

Про це повідомляє федеральний уряд Німеччини.

Розмову ініціювали Шольц і Макрон. Вона тривала 80 хвилин. 

"Канцлер і президент Франції закликали до негайного перемир'я і виведення російських військ. Вони закликали Путіна піти на серйозні прямі переговори з президентом України і знайти дипломатичне розв'язання конфлікту", - йдеться в повідомленні.

Німецька сторона також повідомляє, що Шольц і Макрон говорили з Путіним про напружену ситуацію у сфері глобальної продовольчої безпеки. Російський лідер нібито пообіцяв посприяти розблокуванню експорту зерна з України за участі ООН.

"Президент Путін запевнив, що хоче дозволити експорт зерна з України, особливо морем. Канцлер, президент Макрон і президент Путін погодилися з центральною роллю Організації Об'єднаних Націй у досягненні та реалізації угоди з цього питання", - зазначає федеральний уряд.

Як повідомляє пресслужба Кремля, одним з обговорюваних питань було зняття санкцій. Путін заявив, що Росія готова до "відновлення діалогу" з Києвом і вкотре висловив невдоволення постачаннями зброї Україні. 

Нагадаємо, що в розмові з головою уряду Італії Путін вимагав зняття санкцій з Росії в обмін на експорт зерна.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не піддаватися на шантаж Росії про "коридор" для українського врожаю через Чорне море в обмін на зняття санкцій.

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