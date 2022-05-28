Воїни Січеславської бригади Збройних сил України знищили російський танк разом з екіпажем.

Про це повідомляє пресцентр Генштабу ЗСУ.

"На відео зафіксовано, як десантники 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ знищили танк разом з російськими окупантами. Продовжуємо вести бойові дії та знищувати ворогів України! Смерть російським окупантам!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що українські артилеристи показали, як використовують французькі самохідні артилерійські установки Caesar на полі бою проти російських окупантів.

З 24 лютого по 28 травня Росія втратила під час війни проти України 30 тис. військових.