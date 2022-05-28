10 вибухів: Сумщину обстріляли з російської території

Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Сумської області з російської території.

Про це повідомляє пресцентр Оперативного командування "Північ".

Як зазначається, о 10:19 28 травня спостерігачі зафіксували 10 вибухів в напрямку Бояро-Лежачів, ймовірно з міномету 120-мм калібру.

"Втрат серед особового складу та техніки немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 27 травня близько 17-ї години ворог зі своєї території обстріляв Шосткинський район з мінометів.

Сумська область зазнала обстрілів і 26 травня. З мінометів калібру 120 мм і ствольної артилерії окупанти обстріляли Бачівськ, Краснопілля.