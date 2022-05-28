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В Україну вже надійшли САУ М109, - Резніков

Американські САУ приєднають до трьох інших видів важкої артилерії. 

В Україну вже надійшли САУ М109, - Резніков
Фото: Вікіпедія

Україна отримала 155 мм самохідні артилерійські системи М109 однієї з модифікацій.

Про отримання важкого озброєння повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Радий повідомити новину – парк артилерії 155 мм калібру поповнюється. В Україну вже надійшли САУ М109 однієї з модифікацій. Це дуже якісна техніка. І її надходження стало результатом кооперації кількох країн", – зазначив очільник Міноборони.

Він нагадав, що американські САУ приєднають до трьох інших, вже фронтових, видів важкої артилерії – гаубиць М777, гаубиць FH70 та французьких САУ "CAESAR".

"У публічному просторі все більше відгуків наших воїнів, які отримали досвід використання у бойових умовах важкого озброєння іноземного виробництва. Я радий, що левова частка цих відгуків дуже позитивна. Завдяки майстерності наших захисників і захисниць російські окупанти отримують відсіч, на яку не очікували", – запевнив Рєзніков.

Нагадаємо, що M109 (англ. M109 howitzer) — американська самохідна гаубиця, що перебуває на озброєнні артилерії армії США та деяких інших країн світу. M109A6 «Паладин» залишається основною самохідною артилерійською системою збройних сил країни у найближчому майбутньому. Крім США, є стандартною САУ країн НАТО, в значних кількостях постачалася також у низку інших країн і використовувалася в багатьох регіональних конфліктах.

Також Резніков повідомив, що Україна отримує пускові установки наземного базування та відповідну кількість протикорабельних ракет "Harpoon".

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