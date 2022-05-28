Російська Федерація оголосила про псевдогуманітарні маршрути у Чорному морі для цивільного судноплавства.
Про це повідомляє пресслужба Військово-Морських сил Збройних сил України.
Зазначається, що РФ і надалі нехтує нормами міжнародного Морського права, а корабельні угруповання РФ продовжують блокувати цивільне судноплавство в акваторіях Чорного та Азовського морів, зробивши їх зоною ведення бойових дій.
Наразі, у готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет рф типу "Калибр" із сумарним залпом до 16 ракет.
"Водночас, Росія цинічно оголошує про начебто безпечні маршрути у Чорному морі для цивільного судноплавства. Така заява є маніпуляцією. Країна-агресор не може бути гарантом безпеки, адже з перших днів повномасштабного вторгнення, в порушення норм безпеки цивільного судноплавства та міжнародного гуманітарного права рф здійснювала обстріли іноземних цивільних суден", - наголосили в ВМС.
Військові підкреслюють, що справді безпечними маршрутами, можуть бути лише ті, які узгоджені міжнародними договорами, де гарантами безпеки виступають цивілізовані країни.
"Ми не будемо виконувати вигаданих правил країни-агресора, підлого вбивці та мародера. Україна є незалежною, демократичною і правовою державою, яка дотримується норм міжнародного права у тому числі міжнародного Морського права. Ми не граємо по підступним правилам ворога, який кожен день намагається знищити нас та нашу економіку, блокуючи судноплавство та обстрілюючи цивільну інфраструктуру. Які б "гуманітарні" ярлики вони на себе не чіпляли, світ побачив справжнє лице рф, - наголосив наголосив командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірал Олексій Неїжпапа.
Пресслужба також опублікувала фото уражених 25 лютого цивільних судна "Namura Queen" під прапором Панами та танкеру "Millennial Spirit" під прапором Молдови.
Нагадаємо, Центр протидії дезінформації зазначає, що станом останній тиждень окупанти поширювали кілька основних прикладів маніпуляції та фейків. Зокрема, в Міноборони РФ заявили, що російські війська нібито щодня відкривають два морські коридори.