Військові підкреслюють, що справді безпечними маршрутами, можуть бути лише ті, де гарантами безпеки виступають цивілізовані країни.

Російська Федерація оголосила про псевдогуманітарні маршрути у Чорному морі для цивільного судноплавства.

Про це повідомляє пресслужба Військово-Морських сил Збройних сил України.

Зазначається, що РФ і надалі нехтує нормами міжнародного Морського права, а корабельні угруповання РФ продовжують блокувати цивільне судноплавство в акваторіях Чорного та Азовського морів, зробивши їх зоною ведення бойових дій.

Наразі, у готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет рф типу "Калибр" із сумарним залпом до 16 ракет.

"Водночас, Росія цинічно оголошує про начебто безпечні маршрути у Чорному морі для цивільного судноплавства. Така заява є маніпуляцією. Країна-агресор не може бути гарантом безпеки, адже з перших днів повномасштабного вторгнення, в порушення норм безпеки цивільного судноплавства та міжнародного гуманітарного права рф здійснювала обстріли іноземних цивільних суден", - наголосили в ВМС.

Військові підкреслюють, що справді безпечними маршрутами, можуть бути лише ті, які узгоджені міжнародними договорами, де гарантами безпеки виступають цивілізовані країни.

"Ми не будемо виконувати вигаданих правил країни-агресора, підлого вбивці та мародера. Україна є незалежною, демократичною і правовою державою, яка дотримується норм міжнародного права у тому числі міжнародного Морського права. Ми не граємо по підступним правилам ворога, який кожен день намагається знищити нас та нашу економіку, блокуючи судноплавство та обстрілюючи цивільну інфраструктуру. Які б "гуманітарні" ярлики вони на себе не чіпляли, світ побачив справжнє лице рф, - наголосив наголосив командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірал Олексій Неїжпапа.

Пресслужба також опублікувала фото уражених 25 лютого цивільних судна "Namura Queen" під прапором Панами та танкеру "Millennial Spirit" під прапором Молдови.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації зазначає, що станом останній тиждень окупанти поширювали кілька основних прикладів маніпуляції та фейків. Зокрема, в Міноборони РФ заявили, що російські війська нібито щодня відкривають два морські коридори.