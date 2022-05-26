"Морські коридори та обурення поведінкою біженців у ЄС": ЦПД розповів про нові фейки та маніпуляції роспропаганди

Центр протидії дезінформації зазначає, що станом на ранок 26 травня окупанти поширювали кілька основних прикладів маніпуляції та фейків.

Про це повідомляє пресслужба ЦПД.

Зокрема, в Міноборони РФ заявили, що російські війська нібито щодня відкривають два морські коридори для виходу з портів Маріуполя, Херсона, Миколаєва, Чорноморська, Очакова, Одеси та Південного. Пропагандисти стверджують, що це не Росія блокує порти, а нібито київська влада продовжує ухилятися від взаємодії з представниками іноземних держав і компаній-судновласників у вирішенні питання забезпечення виходу заблокованих суден.

Також росіяни поширюють заяву постпреда РФ при ООН Небензі, який заявив, що РФ "має численні свідчення українських полонених про те, що вони мали наказ стріляти в мирних жителів і не брати в полон росіян".

РосЗМІ маніпулюють інформацією про українських біженців у ЄС. Вони стверджують, що "в Європі зростає обурення поведінкою біженців, а європейці вже не в захваті від ідеї приймати у своїх будинках українців". Поширюється інформація про те, що потоком біженців "охоче користуються сутенери та наркоторговці", а самі біженці "спалюють будинки європейців і руйнують їхні сім'ї".

Нагадаємо, раніше впродовж тижня в російських пропагандистських ЗМІ спостерігався сплеск кількості повідомлень з меседжем "Україна програє війну", пов'язаний з виходом поранених військових з Азовсталі, який висвітлюється російськими ЗМІ як "перемога" ЗС РФ.

Водночас у російському інформпросторі активно обговорювали тему, що нібито Захід майже вичерпав арсенал санкцій проти Росії. Зокрема, стверджувалося, що санкції нібито не дають того ефекту, на який розраховував Захід, а повне ембарго на російські енергоносії не вдається запровадити, "оскільки деякі країни Заходу критично залежать від російських енергоносіїв".

Кремлівський наратив про "неминучу перемогу Росії також поширював колишній сенатор США Річард Блек.