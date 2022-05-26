Укрзалізниця призначила на сьогодні евакуаційний поїзд Покровськ - Дніпро - Львів

Час відправлення та прибуття може змінюватися.

Укрзалізниця призначила на сьогодні додатково один евакуаційний рейс.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Поїзд 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів призначено на 16:30.

Однак час відправлення та прибуття може змінюватися, тому пасажирів просять перевіряти актуальну інформацію на сайті компанії.

Цей рейс евакуює мешканців Луганської області фактично щоденно. Це єдиний евакуаційний залізничний маршрут, який залишився на Луганщині.

Нагадаємо, з 1 червня змінюються правила видачі безкоштовних квитків українцям для поїздок Польщею.