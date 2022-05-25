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Поліція Київщини затримала групу "мародерів"

В групу входили троє осіб.

Поліція Київщини затримала групу "мародерів"
Фото: Скірншот з відео Нацполіції

Правоохоронці викрили трьох зловмисників із селища Глеваха, які обкрадали місцеві АЗС, що залишились без нагляду. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області

Під час чергової крадіжки мародерів затримала поліція. Наразі встановлено, що затримані здійснили щонайменше 4 крадіжки пального.

Зловмисників вже помістили до ізолятора тимчасового тримання. Групу вдалося задокументувати завдяки ефективній взаємодії поліцейських Васильківщини та Фастівщини.

За фактами “мародерства”, а також незаконного зберігання наркотичних речовин слідчі розпочали досудові розслідування. 

Чоловікам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що тероборона затримала на Бучанщині мародера, який обікрав щонайменше п'ять квартир у своєму будинку.

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