Чоловікові загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.

Тероборона затримала на Бучанщині мародера, який обікрав щонайменше п'ять квартир у своєму будинку.

Про це повідомили в поліції Київської області.

"Лиходієм виявився 40-річний киянин, який жив у даному будинку і упродовж місяця обчистив ще декілька квартир у цьому ж під’їзді, звідки виніс побутову техніку та цінності", - зазначили в поліції.

Фото: Пресслужба поліції Київської області

Наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Тим часом правоохоронці встановлюють інших потерпілих від дій зловмисника.

Чоловікові загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.

Нагадаємо, сьогодні правоохоронці викрили в Сєвєродонецьку мародерів, які на гідравлічному візку перевозила побутову техніку й алкоголь.

Днями на Бориспільщині повідомили про підозру мародеру, який викрадав велотранспорт.