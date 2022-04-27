Чоловікові загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.
На Бучанщині затримали мародера, який "обчистив" декілька квартир у своєму будинку
Тероборона затримала на Бучанщині мародера, який обікрав щонайменше п'ять квартир у своєму будинку.
Про це повідомили в поліції Київської області.
"Лиходієм виявився 40-річний киянин, який жив у даному будинку і упродовж місяця обчистив ще декілька квартир у цьому ж під’їзді, звідки виніс побутову техніку та цінності", - зазначили в поліції.
Наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Тим часом правоохоронці встановлюють інших потерпілих від дій зловмисника.
Чоловікові загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.
Нагадаємо, сьогодні правоохоронці викрили в Сєвєродонецьку мародерів, які на гідравлічному візку перевозила побутову техніку й алкоголь.
Днями на Бориспільщині повідомили про підозру мародеру, який викрадав велотранспорт.