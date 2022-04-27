Генпрокуратура України повідомила про підозру голові та депутатам російської Держдуми

Вони підтримали прийняття рішень, які посягають на територіальну цілісність і недоторканність нашої держави.

Голові та 418 депутатам Держдуми Росії повідомлено про підозру, оскільки ці люди підтримали прийняття рішень, що посягають на територіальну цілісність і недоторканність України.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

"За даними слідства, голова та 418 із 450 депутатів 15 лютого 2022 року під час засідання Державної думи Федеральних зборів РФ підтримали постанову зі зверненням до президента РФ з проханням розглянути питання про визнання самопроголошених Донецької та Луганської народних республік як самостійних, суверенних і незалежних держав", - зазначили в ГПУ.

Українська сторона до справи долучила також ратифікацію договорів про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між РФ і так званими "ДНР"і "ЛНР" від 22 лютого 2022 року.

За інформацією пресслужби Офісу генпрокурора, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі підрозділи регіональних управлінь Служби безпеки за процесуального керівництва Вінницької, Івано-Франківської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької і Хмельницької обласних прокуратур.

Нагадаємо, в березні трьом російським високопосадовцям ГПУ повідомила про підозру у вчиненні злочинів проти України.