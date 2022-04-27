Вони підтримали прийняття рішень, які посягають на територіальну цілісність і недоторканність нашої держави.
Генпрокуратура України повідомила про підозру голові та депутатам російської Держдуми
Голові та 418 депутатам Держдуми Росії повідомлено про підозру, оскільки ці люди підтримали прийняття рішень, що посягають на територіальну цілісність і недоторканність України.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
"За даними слідства, голова та 418 із 450 депутатів 15 лютого 2022 року під час засідання Державної думи Федеральних зборів РФ підтримали постанову зі зверненням до президента РФ з проханням розглянути питання про визнання самопроголошених Донецької та Луганської народних республік як самостійних, суверенних і незалежних держав", - зазначили в ГПУ.
Українська сторона до справи долучила також ратифікацію договорів про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між РФ і так званими "ДНР"і "ЛНР" від 22 лютого 2022 року.
За інформацією пресслужби Офісу генпрокурора, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі підрозділи регіональних управлінь Служби безпеки за процесуального керівництва Вінницької, Івано-Франківської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької і Хмельницької обласних прокуратур.
Нагадаємо, в березні трьом російським високопосадовцям ГПУ повідомила про підозру у вчиненні злочинів проти України.