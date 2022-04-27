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ДСНС оприлюднила відео знищення 475 ворожих боєприпасів

"Ми тим часом повторюємо, будьте уважними і обережними! Помітили підозрілий предмет - не підходьте", - наголосили рятувальники.

ДСНС оприлюднила відео знищення 475 ворожих боєприпасів
Фото: скріншот

Державна служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила відео знищення ворожих боєприпасів.

На своїй сторінці у Facebook рятувальники показали, як виглядає знешкодження 475 одиниць вибухонебезпечних предметів.

"А ми тим часом повторюємо, будьте уважними і обережними! Помітили підозрілий предмет - не підходьте, телефонуйте 101", - наголосили рятувальники.

Нагадаємо, за добу на Чернігівщині рятувальники виявили і вилучили 337 вибухонебезпечних предметів. А на Київщині групи розмінування Нацгвардії знешкодили понад 3 тисячі вибухонебезпечних предметів.

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