"Ми тим часом повторюємо, будьте уважними і обережними! Помітили підозрілий предмет - не підходьте", - наголосили рятувальники.

Державна служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила відео знищення ворожих боєприпасів.

На своїй сторінці у Facebook рятувальники показали, як виглядає знешкодження 475 одиниць вибухонебезпечних предметів.

"А ми тим часом повторюємо, будьте уважними і обережними! Помітили підозрілий предмет - не підходьте, телефонуйте 101", - наголосили рятувальники.

Нагадаємо, за добу на Чернігівщині рятувальники виявили і вилучили 337 вибухонебезпечних предметів. А на Київщині групи розмінування Нацгвардії знешкодили понад 3 тисячі вибухонебезпечних предметів.