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337 вибухонебезпечних предметів виявили і вилучили рятувальники на Чернігівщині, - ОВА

Загалом від початку війни було вилучено 17072 таких предмети.

337 вибухонебезпечних предметів виявили і вилучили рятувальники на Чернігівщині, - ОВА
Фото: Facebook/Чернігівська ОВА

За минулу добу рятувальники Чернігівщини знайшли і вилучили 337 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомили в пресслужбі Чернігівської ОВА.

"За добу групи піротехнічних робіт та підводного розмінування ДСНС 26 разів залучалися до знешкодження вибухонебезпечних предметів та виявили і вилучили 337 таких предметів. Всього з початку воєнних дій вилучено 17072 вибухонебезпечних предметів", - зазначили в адміністрації.

Нагадаємо, днями групи розмінування Нацгвардії знешкодили на Київщині понад 3 тисячі вибухонебезпечних предметів.

ДСНС нагадала українцям про небезпеку ходити в ліс, на водойми, поля, де проводились бойові дії.

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