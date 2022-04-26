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Нацгвардійці ліквідували ворожу ДРГ завдяки спійманому дрону, - Геращенко

Безпілотник вдалося посадити завдяки використанню пристрою радіоелектронної боротьби.

Спецназівці Національної гвардії України посадили ворожий дрон і, вийшовши на його власників, ліквідували диверсійно-розвідувальну групу окупантів.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Цей дрон окупанти використовували для повітряної розвідки, нанесення ударів і коригування вогню за позиціями наших захисників. Його вдалося посадити завдяки використанню пристрою радіоелектронної боротьби. Спецназівці перевірили дані, які містили дрон та визначили місце його запуску та наявність поблизу диверсійно-розвідувальної групи супротивника", - розповів Геращенко.

Отримавши цю інформацію, нацгвардійці вийшли на місце дислокації ворожої ДРГ і ліквідували її.

Нагадаємо, 25 квітня Збройні сили уразили 10 повітряних цілей російських окупантів. А ОТУ "Схід" повідомило про знищення 160 окупантів.

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