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Російські війська закрили виїзд із Мелітополя, щоби провести там «призовну кампанію»

Окупанти розповсюджують фейки про ЗСУ.

Російські війська закрили виїзд із Мелітополя, щоби провести там «призовну кампанію»
Фото: Пресслужба міськради Мелітополя

Російські війська повністю блокують виїзд із Мелітополя, аби провести там «призовну кампанію». Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОДА. Там пояснили, що таким чином окупанти хочуть "відновити живу силу". 

Водночас, як зазначається в дописі, мелітопольцям почали надходити СМС-повідомлення від загарбників, у яких вимагають повідомляти їм про заплановану евакуацію мирного населення. Окупанти поширюють неправдиву інформацію про те, що ЗСУ ніби-то готує масові обстріли та вбивства цивільного населення саме під час евакуації. 

"Звісно, це абсолютна брехня, але росіяни не вміють воювати чесно, а тому застосовують саме фейки та неправдиві звинувачення", - повідомляють у пресслужбі. 

Російські окупанти також влаштували терор у окупованій Михайлівці. Військові крадуть у місцевих автомобілі та цінні речі.

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