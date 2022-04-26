Кулеба про військову допомогу: поки російські солдати ступають на українську землю, нічого не достатньо

Поки російські війська знаходяться на території України будь-яка допомога є не достатньою.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Associated Press.

На запитання, чи достатньою є допомога західних партнерів міністр відповів, що «поки російські солдати ступають на українську землю, нічого не достатньо».

«Ми цінуємо все, що було зроблено, в тому числі Сполученими Штатами, – сказав Дмитро Кулеба. – Ми розуміємо, що для когось те, що зроблено, це вже революція, але цього недостатньо, поки триває війна. Це не тому, що українці жадібні, не тому, що ми хочемо скористатися можливістю і отримати стільки, скільки хочемо. Ні, це тому, що нам потрібно виграти цю війну».

Глава МЗС також зазначив, що особиста зустріч Володимира Зеленського з Володимиром Путіним збільшить шанси закінчення війни.

«Я не даю стовідсоткової гарантії, але я довіряю своєму президенту. Я розумію, що він готовий до такої розмови і вміє домовлятися. Чим довше президент Путін уникає цієї зустрічі, тим очевидніше, що він повністю зосереджений на воєнному сценарії», – заявив Дмитро Кулеба.

Він також підтвердив позицію українського керівництва щодо Маріуполя: знищення захисників міста автоматично згорне перемовини з РФ.

«Ми надіслали дуже чіткий сигнал: якщо ви хочете вбити цих людей або взяти їх у полон і принизити, то так і буде. Це буде «червона лінія». Та цього недостатньо, щоб залишити все як є. Дуже важливо евакуювати їх усіх, щоб врятувати», – додав міністр.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив раніше, що знищення українських захисників у Маріуполі поставить крапку на перемовинах з Росією.