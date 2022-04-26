Росіяни збільшили інтенсивність обстрілів населених пунктів Дніпропетровської області, – Вілкул

Російські війська збільшили інтенсивність обстрілів населених пунктів Дніпропетровської області в напрямку Кривого Рогу. Але всі спроби атак успішно відбиті ЗСУ.

Про це повідомив керівник Криворізької районної військової адміністрації Олександр Вілкул. «За останню добу значно збільшилася інтенсивність обстрілів з боку противника. Так вночі було два Прильоти «Смерчів» на околиці села Новолатівка. Сьогодні обстріляні наші території в районі Зеленодольської громади, населених пунктів Новопавлівка, Нововоронцовка, Трудолюбівка, Князівка та ряду інших. Жертв, слава Богу, немає», – заявив він.

Олександр Вілкул повідомив, що російські війська спробували атакувати українські позиції.

«Орки сьогодні кілька разів намагалися переходити в атаку на лінії зіткнення, що проходить усередині Херсонської області, з використанням бронетехніки та піхотних підрозділів. Завдяки мужності та героїзму наших солдатів успіху не мали. Ворог відступив, зазнавши значних втрат у техніці та живій силі, – сказав він. – Робота з посилення всіх ліній нашої багато ешелонованої оборони продовжується постійно. Будуються нові оборонні споруди. На сьогодні це вже кілька сотень обладнаних за всіма правилами військової інженерії об'єктів. Понад 100 одиниць важкої техніки працює також постійно».

Голова військової адміністрації також додав, що зріс потік біженців із Херсонської області. «За розповідями людей, що вирвалися з окупації, орки влаштовують там справжнє свавілля, – розповів він. – Пограбування, тортури, вбивства та викрадення людей – для варварів це норма».

Нагадаємо, 24 квітня російські війська завдали ударів по залізниці в Павлоградському районі Дніпропетровської області, знищивши вісім будівель.