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Ворог намагався атакувати ракетами Одещину з боку Криму

Одна ракета впала у воду, іншу збила ППО. 

Ворог намагався атакувати ракетами Одещину з боку Криму
Ілюстративне фото
Фото: Pravda Gerashchenko

Вранці 25 квітня РФ намагалася завдати ракетних ударів по Одеській області з боку Криму. З комплексу "Бастіон" ворог випустив декілька ракет.

Одна з них упала в воду, іншу збили підрозділи ППО, повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко в Telegram.

Із сусідньої області росіяни намагаються прорвати оборону Одещини ракетно-артилерійськими ударами і танками. Завдяки захисникам і Javelin ворогу це не вдалося, він продовжує втрачати техніку. 

"Зустрівся з віцеспікерами сеймів Польщі та Литви. Обговорили плани майбутньої побудови житла вимушених переселенців та питання підтримки України в наданні нам статусу кандидата в члени ЄС", – додав у відео Марченко про результати дня. 

Нагадаємо, у переддень Великодня Росія випустила по Одесі декілька ракет. Під удар потрапив зокрема житловий будинок. Загинули вісім людей, зокорема родина з тримісячною дитиною. 

Увечері після цієї атаки росіяни також цілились у порт Південний, але ракети збили. 

В Чорному морі станом на сьогодні, за даними Міноборони, перебувають вісім російських носіїв ракет. 

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