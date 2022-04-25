Ворог намагався атакувати ракетами Одещину з боку Криму

Вранці 25 квітня РФ намагалася завдати ракетних ударів по Одеській області з боку Криму. З комплексу "Бастіон" ворог випустив декілька ракет.

Одна з них упала в воду, іншу збили підрозділи ППО, повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко в Telegram.

Із сусідньої області росіяни намагаються прорвати оборону Одещини ракетно-артилерійськими ударами і танками. Завдяки захисникам і Javelin ворогу це не вдалося, він продовжує втрачати техніку.

"Зустрівся з віцеспікерами сеймів Польщі та Литви. Обговорили плани майбутньої побудови житла вимушених переселенців та питання підтримки України в наданні нам статусу кандидата в члени ЄС", – додав у відео Марченко про результати дня.

Нагадаємо, у переддень Великодня Росія випустила по Одесі декілька ракет. Під удар потрапив зокрема житловий будинок. Загинули вісім людей, зокорема родина з тримісячною дитиною.

Увечері після цієї атаки росіяни також цілились у порт Південний, але ракети збили.

В Чорному морі станом на сьогодні, за даними Міноборони, перебувають вісім російських носіїв ракет.