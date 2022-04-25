Кулеба закликав світових лідерів припинити купувати російську нафту: досить виправдань і напівзаходів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світових лідерів припинити купувати російську нафту, яка сповнена українською крові.

“Якщо світові лідери та бізнес серйозно ставляться до припинення російських військових злочинів, вони повинні спочатку позбавити Путіна доходів від нафти. Досить виправдань і напівзаходів, поки українців бомблять, вбивають, катують, ґвалтують. Російська нафта сповнена української крові. Припиніть її купувати!”, – зазначив у Твіттері.

Міністр наголосив, що ЄС потрібно (ввести, – ред.) реальне ембарго на російську нафту.

Кулеба зазначив, що Росія відчайдушно намагається обійти вже введені обмеження.

“Давайте прояснимо: будь-яка суміш, що містить будь-яку російську нафту, повинна розглядатися як 100% російська нафта. Не дозволяйте росіянам обходити обмеження”, – йдеться у повідомленні.

EU needs a real embargo on Russian oil. Additionally, Russia desperately tries to bypass the already imposed restrictions. Let’s be clear: any blend containing any Russian oil should be treated as 100% Russian oil. Don’t let Russians cheat their way around restrictions 2/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 25, 2022

Нагадаємо, виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив в інтерв'ю The Times, що Брюссель незабаром представить шостий пакет санкцій проти президента Путіна. Він включатиме «деяку форму» нафтового ембарго, щоб позбавити Москву прибутку від продажу цього виду пального.

Раніше повідомляли, що США та ЄС обговорюють варіанти скорочення нафтових доходів Росії. Одне з побоювань США полягає в тому, що заборона імпорту нафти в ЄС може призвести до різкого зростання цін на сировину і принести Кремлю ще більше доходів.

Тим часом російська влада вводить обмеження на публікацію даних про різні сфери своєї економіки, щоб приховати від світу те, який вплив мають введені проти неї санкції.

Також раніше повідомлялося, що у Британії можуть відкрити вугільну шахту вперше за 30 років через санкції проти РФ.