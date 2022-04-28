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Shell посилила свої обмеження на купівлю російської нафти

Компанія відмовився купувати суміші з вмістом російських нафтопродуктів.

Shell посилила свої обмеження на купівлю російської нафти
Фото: EPA/UPG

Британсько-нідерландська нафтогазова компанія Shell посилила свої обмеження на купівлю російської нафти. Компанія не буде приймати продукти нафтопереробки з будь-яким російським вмістом, включаючи паливні суміші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У березні Shell заявила про поступову відмову від російської нафти, але тим не менш продовжував приймати суміші, в яких були російські нафтопродукти з вмістом менше ніж 50%. Однак напередодні компанія відмовилася і від цієї практики. Зокрема, в заявці на закупівлю авіаційного гасу на торговій платформі Platts Shell зазначається, що умовою угоди є відсутність будь-яких російських нафтопродуктів.

"Ми працюємо над тим, щоб поетапно виключити російську нафту і газ з нашого ланцюжка поставок, одночасно захищаючи постачання енергії і палива, на які щодня покладаються мільйони людей", - додав представник Shell.

Також повідомляється, що інші європейські компанії, в тому числі TotalEnergies, Repsol і BP, більше не купують нафтопродукти з російським вмістом.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомило, що, попри публічну заяву про відмову від російської нафти, компанія Shell Plc, продовжує її купувати, прикриваючись так званим змішуванням, у якому лише 49,99% вироблено в Росії, а 50,01% постачається з інших джерел. Shell стверджувала, що так нафта технічно немає російського походження.

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