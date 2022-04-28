США думають над визнанням РФ державою-спонсором тероризму, – Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон розглядає можливість визнання Росії державою-спонсором тероризму, передає DW.

"Ми думаємо над цим. На мою думку, немає жодних сумнівів, що росіяни тероризують український народ. Питання в тому, і його зараз вивчають юристи, чи відповідає Росія законодавчим вимогам щодо такого статусу", – сказав він на засіданні комітету Сенату (верхньої палати Конгресу) США. Питання, чи не варто в такому разі змінити закон, щоб Росія під нього підпадала, Блінкен лишив без відповіді.

Для визнання країни спонсором тероризму держсекретар США повинен визначити, що її влада "неодноразово надавала підтримку актам міжнародного тероризму". Зараз Сполученими Штатами спонсорами тероризму визнано чотири країни: Кубу, Північну Корею, Іран і Сирію.