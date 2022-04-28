Андрій Білецький: «Маріуполь відтягує для України битву за Донбас»
Андрій Білецький: «Маріуполь відтягує для України битву за Донбас»
Серія вибухів пролунала в центрі Херсона (оновлено)
Серія вибухів пролунала в центрі Херсона (оновлено)
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
В США сьогодні голосуватимуть за ленд-ліз для України
В США сьогодні голосуватимуть за ленд-ліз для України
“Я бачила з вікна, як знищили будинок, у якому прожила все життя”: 30 днів у заблокованому Маріуполі
“Я бачила з вікна, як знищили будинок, у якому прожила все життя”: 30 днів у заблокованому Маріуполі
ЗСУ завдали удару по позиціях ворога на острові Зміїний, влучили в пункт управління та знищили ЗРК "Стріла-10"
ЗСУ завдали удару по позиціях ворога на острові Зміїний, влучили в пункт управління та знищили ЗРК "Стріла-10"
Росіяни перекинули до Ізюма дві батальйонні тактичні групи і розгорнули біля кордону два ракетних дивізіони ОТРК “Іскандер-М”
Росіяни перекинули до Ізюма дві батальйонні тактичні групи і розгорнули біля кордону два ракетних дивізіони ОТРК “Іскандер-М”
Мітинги за Україну не припиняються. Як живе окупований Херсон
Мітинги за Україну не припиняються. Як живе окупований Херсон
Генсек ООН заявив Путіну, що вважає війну в Україні вторгненням Росії
Генсек ООН заявив Путіну, що вважає війну в Україні вторгненням Росії
ГоловнаСвіт

США думають над визнанням РФ державою-спонсором тероризму, – Блінкен

Питання вивчають юристи. 

США думають над визнанням РФ державою-спонсором тероризму, – Блінкен
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон розглядає можливість визнання Росії державою-спонсором тероризму, передає DW. 

"Ми думаємо над цим. На мою думку, немає жодних сумнівів, що росіяни тероризують український народ. Питання в тому, і його зараз вивчають юристи, чи відповідає Росія законодавчим вимогам щодо такого статусу", – сказав він на засіданні комітету Сенату (верхньої палати Конгресу) США. Питання, чи не варто в такому разі змінити закон, щоб Росія під нього підпадала, Блінкен лишив без відповіді.

Для визнання країни спонсором тероризму держсекретар США повинен визначити, що її влада "неодноразово надавала підтримку актам міжнародного тероризму". Зараз Сполученими Штатами спонсорами тероризму визнано чотири країни: Кубу, Північну Корею, Іран і Сирію.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також