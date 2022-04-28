У Росії хочуть вивозити зерно та овочі з окупованої Херсонщини

Депутати зборів Красноярського краю Росії пропонують незаконно вивозити зерно з території Херсонської області, щоби вирішити проблеми власного продовольчого фонду.

Про це повідомила пресслужба законодавчих зборів Красноярського краю, передає Суспільне.

"Оскільки в краї функціонує лише одне підприємство з виробництва огірків, а нестача інших овочів та зернових культур внаслідок запровадження іноземних санкцій відчувається гостро не лише у Красноярському краї, а й на федеральному рівні повсюдно, експропріація надлишків торішнього та нинішнього врожаю фермерів Херсонського регіону стане одним з інструментів надання допомоги малим формам господарювання, споживчим кооперативам", – йдеться у повідомленні.

Глава комітету у справах села і агропромислової політики Владислав Зирянов заявив, що досвід Красноярського краю в майбутньому зможуть "успішно" впровадити й в інших російських регіонах.