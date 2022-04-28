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ЄС планує запровадити нафтове ембарго щодо Росії, – Блінкен

США уважно спостерігають за діями союзників у Європі.

ЄС планує запровадити нафтове ембарго щодо Росії, – Блінкен
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз розглядає можливість запровадження нафтового ембарго щодо Росії у відповідь на її військову агресію стосовно України. 

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в ході виступу в Сенаті, повідомляє Financial Post

«Сам Євросоюз продовжує активно вводити санкції щодо Росії. Я думаю, що наступним кроком є нафтове ембарго щодо Росії. Вони працюють над цим. Ми уважно спостерігаємо за тим, як вони це роблять», – сказав Блінкен на слуханнях в Сенаті.

26 квітня міністр економіки ФРН Роберт Габек заявив, що відмова від російської нафти – питання декількох днів.

Нагадаємо, США 8 березня заборонили імпорт російської нафти та газу. Того ж дня Велика Британія оголосила, що припинить імпорт російської нафти до кінця року.

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