"Ми допоможемо вам відбудуватися і йти разом з Україною її європейським шляхом".

Міста та регіони Європейського Союзу допоможуть у відновленні своїх побратимів в Україні. Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила у відповідь на пропозицію президента Володимира Зеленського.

На думку дер Ляйєн, ЄС повинен мобілізувати всі ресурси для відновлення України, включаючи співпрацю на місцевому та регіональному рівнях.

"Тому я всім серцем підтримую пропозицію президента Володимира Зеленського щодо залучення на основі партнерства міст та регіонів Європейського союзу до цих зусиль щодо відновлення", – повідомила голова ЄК .

"Ми допоможемо вам відбудуватися і йти разом з Україною її європейським шляхом", – додала дер Ляйєн.

Soon, the time will come for Ukraine’s reconstruction.



President @ZelenskyyUA, I support your proposal to establish partnerships with EU cities and regions to rebuild smartly.



We will help you reconstruct and we will walk together with Ukraine on its European path. pic.twitter.com/G4FFYkldYE — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 27, 2022

Як повідомив сьогодні президент Зеленський, Євросоюз готує рішення для лібералізації українського експорту. Європейською комісією погоджено прибрати на рік усі мита й квоти на український експорт, а також призупинити дію антидемпінгових тарифів.