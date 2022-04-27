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Міста та регіони ЄС допоможуть у відновленні своїх побратимів в Україні, – дер Ляєн

"Ми допоможемо вам відбудуватися і йти разом з Україною її європейським шляхом".

Міста та регіони ЄС допоможуть у відновленні своїх побратимів в Україні, – дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Міста та регіони Європейського Союзу допоможуть у відновленні своїх побратимів в Україні. Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила у відповідь на пропозицію президента Володимира Зеленського.

На думку дер Ляйєн, ЄС повинен мобілізувати всі ресурси для відновлення України, включаючи співпрацю на місцевому та регіональному рівнях.

"Тому я всім серцем підтримую пропозицію президента Володимира Зеленського щодо залучення на основі партнерства міст та регіонів Європейського союзу до цих зусиль щодо відновлення", – повідомила голова ЄК .

"Ми допоможемо вам відбудуватися і йти разом з Україною її європейським шляхом", – додала дер Ляйєн.

Як повідомив сьогодні президент Зеленський, Євросоюз готує рішення для лібералізації українського експорту. Європейською комісією погоджено прибрати на рік усі мита й квоти на український експорт, а також призупинити дію антидемпінгових тарифів.

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