Зеленський анонсував рішення ЄС для лібералізації українського експорту

Євросоюз готує рішення для лібералізації українського експорту. Європейською комісією погоджено прибрати на рік усі мита й квоти на український експорт, а також призупинити дію антидемпінгових тарифів.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час вечірнього відеозвернення, повідомивши, що сьогодні обговорив деталі цієї пропозиції із президенткою Урсулою фон дер Ляєн.

"Саме зараз це дасть нам змогу зберегти по максимуму економічну активність в Україні, наше національне виробництво. Але потрібно розглядати це рішення не тільки в українському контексті. Достатній обсяг експорту нашої продукції на європейський і глобальний ринки буде вагомим антикризовим інструментом", – пояснив глава Української держави.

Зеленський наголосив, що Росія намагається спровокувати глобальну цінову кризу. Держава-агресор прагне, щоб почався хаос на всіх базових ринках і особливо на продовольчому.

"Український експорт допоможе стабілізувати ринки. Отже, це вигідно не тільки нам, а й усім європейцям. Мешканцям усіх країн, по яких можуть вдарити російські деструктивні амбіції", – зазначив президент.

"На черзі – ще нові рішення партнерів для лібералізації нашого експорту. Також узгоджуємо з Євросоюзом, як збільшити потенціал транспортних коридорів на нашому західному кордоні", – додав Зеленський.

За словами українського президента, Росія розглядає як зброю не тільки газ, а й будь-яку торгівлю. Просто очікує моменту, коли тим чи іншим торговельним напрямком можна скористатися. Або скористатися, щоб шантажувати європейців політично. Або щоб посилити російську воєнну машину, яка розглядає об'єднану Європу як мішень, зазначив український президента.

Він наголосив, що цього тижня керівництво Росії почало нову серію енергетичного шантажу європейців.

"Рішення обірвати постачання газу в Польщу та Болгарію – черговий аргумент на користь того, що ніхто у Європі не може сподіватися на збереження будь-якої нормальної економічної співпраці з Росією. Тому що швидше всі у Європі визнають, що не можна залежати в торгівлі від Росії, то скоріше можна буде гарантувати стабільність європейським ринкам", – підсумував Зеленський.