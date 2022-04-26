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Уряд виділив 250 млн Харківщині і 150 млн Чернігову для ліквідації наслідків військових дій

Раніше Кабмін ухвалив рішення про виділення 1 млрд грн для деокупованих областей. 

Уряд виділив 250 млн Харківщині і 150 млн Чернігову для ліквідації наслідків військових дій
Чернігів
Фото: В'ячеслав Чаус

Харківська область отримає 250 млн грн для проведення найнеобхідніших робіт з ліквідації наслідків військових дій. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Також, за його словами, уряд виділив 150 млн грн з резервного фонду для ремонту зруйнованих об’єктів комунальної інфраструктури КП «Чернігівводоканал», аби пришвидшити відновлення централізованого водопостачання та водовідведення в Чернігові.

Нагадаємо, раніше уряд ухвалив рішення про виділення першого 1 млрд грн на ліквідацію наслідків військових дій в деокупованих областях. Кошти були виділені Київській (400 млн грн), Сумській (250 млн грн), Чернігівській (250 млн грн) і Житомирській (100 млн грн) областям.

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