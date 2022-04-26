Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Внаслідок ракетного удару росіян стався вибух на залізничній станції "Красне" на Львівщині (оновлено)
Внаслідок ракетного удару росіян стався вибух на залізничній станції "Красне" на Львівщині (оновлено)
“Я бачила з вікна, як знищили будинок, у якому прожила все життя”: 30 днів у заблокованому Маріуполі
“Я бачила з вікна, як знищили будинок, у якому прожила все життя”: 30 днів у заблокованому Маріуполі
ЗСУ 17 раз накрили вогнем окупантів у Чорнобаївці, - Арестович
ЗСУ 17 раз накрили вогнем окупантів у Чорнобаївці, - Арестович
«Осколки ракети впеклися в килим»: як українці живуть у пошкоджених квартирах і що буде з житлом в Україні далі
«Осколки ракети впеклися в килим»: як українці живуть у пошкоджених квартирах і що буде з житлом в Україні далі
Країна-агресор уже втратила у війні 90% своїх найкращих десантників, - Грозєв
Країна-агресор уже втратила у війні 90% своїх найкращих десантників, - Грозєв
Максим Козицький: «Чи можливі наступні удари по Львову? Звичайно, що можливі, як і по будь-якій точці в Україні»
Максим Козицький: «Чи можливі наступні удари по Львову? Звичайно, що можливі, як і по будь-якій точці в Україні»
Росія обстріляла Полтавщину, влучили 9 ракет, - Лунін (оновлено)
Росія обстріляла Полтавщину, влучили 9 ракет, - Лунін (оновлено)
ЗСУ повернули контроль над 5 населеними пунктами Миколаївської області, - ОК "Південь"
ЗСУ повернули контроль над 5 населеними пунктами Миколаївської області, - ОК "Південь"
ГоловнаСуспільствоВійна
Спецтема
Питання-відповідь з Олегом Покальчуком

“Хороші росіяни” - як відрізнити каяття від самовиправдання?

Ми продовжуємо нову постійну рубрику "питання-відповідь" з військовим психологом, експертом у сфері інформаційно-психологічних операцій і контррозвідувального захисту Олегом Покальчуком

Фото: EPA/UPG

“Хороші росіяни” - як відрізнити каяття від самовиправдання?

Для того, щоб було каяття, в людини має бути концепція гріха, гріховності вчинку. Тобто спочатку має бути усвідомлення, чому вчинок є гріхом, і після цього, можливо, буде каяття, а після каяття наступає стадія спокутування - передбачаються якісь фізичні дії особи, що кається. Вона за змогою відшкодовує заподіяні збитки.

Натомість усі москальські виступи зводяться в найкращому випадку до того, що от вони мають покаятися, і все. Як дитина, яка зробила шкоду і сказала: “Я більше не буду”. А відплата? А встановлення справедливості? 

Можливо, вони тому й не хочуть каятися, що не хочуть спокутувати провину?

Думаю, ні. Ми звикли розглядати росіян у контексті культурних процесів і текстів, які вони самі створили. А російська культура - як дешева підкладка, яку можна вивертати будь-яким боком, бо в неї все одно немає лицьової сторони, тільки внутрішня. Як вивернеш, так і буде.

Так і зміст цієї культури можна вивернути будь-як, залежно від ситуації. Одне ніщо поєднується з іншим нічим - і в результаті виходить таке от ніяке каяття ні про що. Каяття, яке ні до чого не зобов’язує. “А що таке, ми ж цей перформанс уже відбули”.

Звертаючись до релігійно-церковного образу, факт усвідомлення росіянами гріха зруйнує їхню картину світу. Тому що вся їхня поведінка протягом десятиліть базувалася на концепції їхньої непогрішності і, в принципі, безгрішності.

Як вони можуть каятися, якщо вони безгрішні? У них старці, побєдобєсіє і далі по тексту. Звичайно, вони в масі своїй не будуть визнавати свої гріхи. Окремі люди, можливо. Визнали 5-10 людей на 140 мільйонів. 

До речі, я не сказав би, що ці 5-10 людей - росіяни. Вони вже культурно не належать до Росії, а належать до американської культури або до британської. Це "корисні" росіяни. Класифікація росіян - «хороші» та «погані» - нас самих заганяє в хибний концепт. Є ситуативно корисні для нас росіяни, є зовсім не корисні і є вороги. Три різновиди.

Корисні росіяни говорять про Росію, Путіна і всю російську культуру тими самими словами, що й ми. 

Чому багато українців продовжують шукати “хороших” росіян? Читають “Медузу” і оце все.

Людям конче необхідно до всього якось поставитися, обов’язково. От на все має бути сформована думка. Тільки-но людина про щось дізналася, одразу: «А як ти до цього ставишся?» Відповідь «ніяк» тебе наче не дуже добре характеризує. Має ж бути активна громадянська позиція. А нащо мені активна громадянська позиція про якогось хробака? Він собі повзе своєю дорогою.

А як же "знати, що в голові у ворога"?

У голові у ворога - нас знищити. Хочуть, щоб ми зникли з лиця землі - як країна, як нація. Або вивезти нас у Сибір, як сотню років тому, щоб ми там працювали і народжували дітей, які через покоління вже стануть москалями. Хто цікавиться намірами москалів, той може перечитати статтю Сергейцева “Какая Украина нам не нужна”, яка вийшла ще у 2021 році. Або його свіжий нацистський маніфест.

Що може бути більш зрозумілим? Але люди продовжують доколупуватися, шукати якісь нюанси і шпаринки, пояснення для дій москалів. Намагаються зрозуміти росіян, читають “Медузу” та інших “хороших” росіян. Хочуть знайти там якісь відповіді, аналізують.

Але якщо ви вирішили копирсатися в нутрощах медузи, то отримаєте тільки опіки. Як можна взагалі це все смакувати публічно? Це копрофагія якась. І це дуже хвороблива тенденція, оскільки значна частина людей, які це читають і репостять, інстинктивно шукають шляхи до компромісу. Ніхто з них, звісно, собі у цьому не зізнається, а публічно навіть одразу гнівно засудить. Але будь-яке бажання знайти відповіді - це бажання діалогу. Понять росіян, а потім абнять і простіть. Це вірний шлях до політичного і культурного самогубства.

Вікторія ҐуерраВікторія Ґуерра, журналістка, заступниця головного редактора
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також