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"Чорні запорожці" звільнили від окупантів ще одне село та взяли в полон загарбників

"Ставлення до полонених було згідно з усіма міжнародними конвенціями. Як і заведено в цивілізованій країні", - підкреслили бійці.

"Чорні запорожці" звільнили від окупантів ще одне село та взяли в полон загарбників
Фото: Facebook/72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

Бійці 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців звільнили від загарбників ще один український населений пункт.

Про це повідомили на сторінці бригади у Facebook.

Також військові взяли в полон російських окупантів.

"...Поповнили й кількість обмінного фонду. Бійці кажуть, попри бажання вчинити з ними так, як вони з нашими цивільними громадянами, ставлення до полонених було згідно з усіма міжнародними конвенціями. Як і заведено в цивілізованій країні", - наголосили в бригаді.

Нагадаємо, в Херсонській області ЗСУ звільнили 8 населених пунктів. А "холодноярці" звільнили село на Харківщині й оприлюднили фото розбитої ворожої техніки.

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