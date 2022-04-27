"Чорні запорожці" звільнили від окупантів ще одне село та взяли в полон загарбників

"Ставлення до полонених було згідно з усіма міжнародними конвенціями. Як і заведено в цивілізованій країні", - підкреслили бійці.

Бійці 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців звільнили від загарбників ще один український населений пункт.

Про це повідомили на сторінці бригади у Facebook.

Також військові взяли в полон російських окупантів.

"...Поповнили й кількість обмінного фонду. Бійці кажуть, попри бажання вчинити з ними так, як вони з нашими цивільними громадянами, ставлення до полонених було згідно з усіма міжнародними конвенціями. Як і заведено в цивілізованій країні", - наголосили в бригаді.

Нагадаємо, в Херсонській області ЗСУ звільнили 8 населених пунктів. А "холодноярці" звільнили село на Харківщині й оприлюднили фото розбитої ворожої техніки.