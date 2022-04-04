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"Холодноярці" звільнили одне зі сіл Харківщини і оприлюднили фото розбитої ворожої техніки

"Хочемо показати масштаби втрат окупантів", - наголосили українські військові.

"Холодноярці" звільнили одне зі сіл Харківщини і оприлюднили фото розбитої ворожої техніки
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Бійці 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" звільнили одне із сіл на півдні Харківської області.

Фото знищеної техніки окупантів оприлюднили на Facebook-сторінці бригади.

"Зазвичай ми публікуємо небагато світлин в одному дописі, але зараз хочемо показати масштаби втрат окупантів. Адже це результати нашої роботи лише в одному невеличкому населеному пункті", - наголосили бійці.

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Нагадаємо, сьогодні в Чернігівській області військові Оперативного командування "Північ" розбили російську колону, яка вирішила... прикинутися дровами.

В Генштабі ЗСУ повідомили, що за 40 днів війни росармія, котра хизується званням другою найсильнішої у світі, втратила більше живої сили і техніки, ніж армії окремих країн. Наразі це близько 18300 осіб особового складу, 647 танків, 1844 бойових броньованих машин, а також 281 літак з гелікоптерами.

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