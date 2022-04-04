Бійці 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" звільнили одне із сіл на півдні Харківської області.

Фото знищеної техніки окупантів оприлюднили на Facebook-сторінці бригади.

"Зазвичай ми публікуємо небагато світлин в одному дописі, але зараз хочемо показати масштаби втрат окупантів. Адже це результати нашої роботи лише в одному невеличкому населеному пункті", - наголосили бійці.

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Нагадаємо, сьогодні в Чернігівській області військові Оперативного командування "Північ" розбили російську колону, яка вирішила... прикинутися дровами.

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