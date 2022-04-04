На Київщині найгірша ситуація з жертвами спостерігається в Бородянці, – Венедіктова

Найгірша ситуація з жертвами російських військових злочинів на Київщині спостерігається в Бородянці. Про це генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила в ефірі телеканалів, пише УП.

"Можемо предметно говорити про Київську область, оскільки вчора ми отримали доступ до неї... Насправді за людськими жертвами найгірша ситуація в Бородянці. Я думаю, що ми ще окремо будемо говорити про Бордянку. Там є про що говорити", – сказала вона.

Бородянка Бучанського району була захоплена росіянами з перших днів війни. Ворог рівняв її з землею, завдаючи ударів з різномантного озброєння. 1 квітня вона була звільнена від загарбників.

Після зачистки територій Кивїщини від окупантів зʼясувалися масштаби звірств, які вони чинили з мирними мешканцями. З дітьми, жінками, літніми людьми, чоловіками – усіма без винятку.

В Бучі, за попередніми даними, кількість жертв серед мирного населення складає сотні людей. Тільки в одній з братських могил знайшли 280 людей. Станом на вчора з Київщини вивезли 410 тіл вбитих росіянами мирних жителів.