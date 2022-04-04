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11 ОМОНівців з РФ відмовилися їхати в Україну на "спецоперацію", – росЗМІ

Спецназівців країни-агресора вивели з прикордонного табору та мають повернути назад до Хакасії, а ще – намагаються звільнити з роботи.

11 ОМОНівців з РФ відмовилися їхати в Україну на "спецоперацію", – росЗМІ
Фото: EPA/UPG

11 бійців ОМОН Росгвардії Хакаської республіки РФ відмовилися брати участь у війні в Україні. 

Про це повідомило інтернет-видання Хакасії "Новий Фокус".

Після інциденту російське командування доручило вивести спецназівців із прикордонного табору та повернути назад до Хакасії. Нині їх намагаються звільнити з роботи.

Видання заявляє, що хакаські ОМОНівці з підозрою поставилися до відправки "навчання" на "Заході Росії", а потім – у Білорусі, оскільки командири наказали їм взяти з собою амуніцію, яку використовують для придушення масових заворушень. Мова йде про щити, кийки, захисні щитки та інше спорядження. 

Крім того, після приїзду в польовому таборі спецназівці виявили, що тут немає жодних умов для проживання. Ночувати доводилося під чимось на зразок навісу, під ним облаштували якісь нари, які стояли просто в болоті. Бійцям навіть не видавали сухпайки. Командир, за словами ОМОНівців, пиячив.

24 лютого колони російських окупаційних військ перетнули український кордон, а згодом зустріли сильний опір української армії і втратили чимало особового складу. Пораненим російське командування заборонило розповідати рідним про отримані травми. Тож серед окупантів почали поширюватися протестні настрої.

Видання зазначає, що відправитися в Україну відмовилися тоді 12 бійців краснодарського ОМОНу. Був випадок відмови вести свій загін на забій командиром ОМОН Новочеркаська. Наразі командир окупантів під слідством, його звинувачують у відмові виконати наказ. 

Нагадаємо, за повідомлення Генштабу ЗСУ 3 квітня, морально-психологічний стан особового складу російського агресора та рівень мотивації залишається на вкрай низькому рівні. Командири різних рівнів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу відмовляються від участі в бойових діях. Крім того, військовослужбовці масово пишуть рапорти на звільнення.

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