В Україні запустили платформу HelpTheHelper з історіями про волонтерів

В Україні запустили платформу HelpTheHelper, яка акумулює історії волонтерів та волонтерок, що забезпечують міста України необхідними продуктами, амуніцією, медикаментами та вивозять людей з-під обстрілів.

Платформа також надає можливість відправити фінансову допомогу напряму конкретному волонтеру або волонтерці, щоб підтримати його або її напрямок діяльності.

CEO проєкту Іван Голяков ініціював створення платформи, щоб допомогти знайомим, які залишилися в Україні та щодня рятують людей. «Всі мої діяльні активні друзі стали так чи інакше займатися стихійно волонтерською діяльністю. Я бачив, що вони мають одну велику потребу — в ресурсах. Серед моїх знайомих було багато охочих допомогти. Вони не хотіли донатити великим фондам, бо не були впевнені, що їхні гроші отримають люди, яким вони справді потрібні», - коментує Голяков.

У команді проєкту — програмісти, дизайнери, перекладачі, журналісти та маркетологи. Вони записують інтерв'ю, збирають факти волонтерської діяльності та представляють їх авдиторії.

Нагадаємо, напередодні під Черніговом російські війська розстріляли колону волонтерів: одна людина загинула.