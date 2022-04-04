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​Глава УПЦ МП засудив масові убивства, не називаючи винуватців

«Тих, хто вчинив це насильство, віддаю на Суд Божий»

​Глава УПЦ МП засудив масові убивства, не називаючи винуватців
Фото: Politeka

Предстоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій засудив масові убивства в Бучі.

«Із сьогоднішніх новин дізнався про те, що трапилось в Бучі. Це жахливо. Скорбота наповнила моє серце. Тих, хто вчинив це насильство, віддаю на Суд Божий, від якого ніхто не зможе сховатись», – заявив митрополит Онуфрій.

При цьому глава УПЦ МП не вказав, хто винен у скоєних злочинах. 

«Рідним постраждалих виражаю глибоке співчуття, а за померлих від насилля молюсь і прошу Господа, щоб Господь прийняв їхні душі в оселі Праведних», – додав він. 

Відзначимо, учора Московський патріарх Кирило Гундяєв назвав подвигом службу в російській армії, яка воює проти України.

«Якщо у мирний час це можна пояснити якимись привілеями чи матеріальними міркуваннями, то у воєнний час служба у збройних силах – це справжній подвиг, а саме такий час ми зараз переживаємо», – сказав він. 

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що патріарх Кирило і РПЦ зробили свій вибір на користь справ антихриста

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