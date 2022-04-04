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Втрати РФ в Україні досягли розмірів інших армій світу, – Генштаб

Друга армія світу – перша по втратах.

Втрати РФ в Україні досягли розмірів інших армій світу, – Генштаб
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Станом на ранок 4 квітня, 40-ву добу повномасштабної війни в Україні, російська армія, котра хизується званням другою найсильнішої у світі, втратила більше живої сили і техніки, ніж армії окремих країн.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України й опублікували порівняльну інфографіку.

"Друга армія світу – перша по втратах", – наголосили у Генштабі.

Так, РФ за час війни в Україні втратила вже 18300 військових – це більше, ніж особовий склад армій таких країн, як Ірландія, Словаччина, Словенія, Кіпр.

З 24 лютого українська армія і сили Тероборони знищили 647 російських танків. Це майже втричі більше, ніж мають на озброєнні армії Італії чи Британії, удвічі більше, ніж в арміях Іспанії чи Казахстану.

147 втрачених РФ за час війни літаків – це більше, ніж мають на озброєнні армії Британії, Казахстану, Польщі чи Білорусі.

Нагадаємо, лише за минулу добу війська ППО збили 6 повітряних цілей противника – три літаки, вертоліт та дві крилаті ракети. 

Збройні сили України за рік піднялися на три сходинки в рейтингу найсильніших армій світу Global Firepower і станом на січень 2022 року посіли 22 місце. Торік українська армія займала 25 позицію рейтингу.

Лідером рейтингу традиційно була армія Сполучених Штатів. До трійки найсильніших, як і кілька років поспіль, увійшли збройні сили Росії на Китаю, до першої п’ятірки – армії Індії та Японії.

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