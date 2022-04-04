​Державне інформагентство РФ опублікувало текст з обґрунтуванням геноциду в Україні

Сайт російського державного інформагентства РІА «Новости» опублікував статтю «Що Росія має зробити з Україною» політтехнолога Тімофєя Сєргєйцева, в якій обґрунтовується необхідність етнічних чисток в Україні.

«Окрім верхівки, винною є і значна частина народної маси, яка є пасивними нацистами. Вони підтримували нацистську владу і потурали їй. Справедливе покарання цієї частини населення можливе лише як нанесення неминучого тягаря справедливої війни», – йдеться у тексті.

Ось ще кілька цитат:

«Наступна денацифікація цієї маси населення полягає у перевихованні, яке досягається ідеологічними репресіями».«Денацифікація неминуче буде й деукраїнізацією».

«Українізм – штучна антиросійська конструкція».

«Дебандеризації буде самої по собі недостатньо... тому денацифікація України – це і її неминуча деєвропеїзація».

«Бандерівська верхівка має бути ліквідована... Соціальне «болото», яке її підтримало,... має пережити тягар війни і засвоїти пережитий досвід як історичний урок і спокутування своєї провини».

«Трагедії і драми воєнного часу йдуть на користь народам, які спокусилися і захопилися роллю ворога Росії».

Автор тексту, Тімофєй Сєргєйцев, у 1998-2000 роках консультував медіа- та бізнес-проекти Віктора Пінчука, займав посаду члена ради директорів його компанії «Інтерпайп».У 1998 році Сєргєйцев займався парламентською виборчою кампанією Віктора Пінчука в Україні (парламентські вибори). У 1999 році працював у виборчому штабі Леоніда Кучми.У вересні 2004 року був консультантом Віктора Януковича. Саме Сєргєйцеву приписують авторство ідеї поділити громадян України на три сорти. У 2010 року працював у штабі кандидата у президенти Арсенія Яценюка.