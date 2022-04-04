Європарламент цього тижня обговорить гуманітарні наслідки війни з Росією та витрати для України у бюджеті ЄС

Сесія ЄП стартує сьогодні у Страсбурзі і триватиме до 7 квітня.

Серед центральних тем пленарної сесії Європарламенту будуть гуманітарні наслідки російської агресії проти України і рекомендації про витрати для України в бюджеті Євросоюзу.

Про це пише interfax.com.ua.

Сесія стартує сьогодні у Страсбурзі і триватиме до 7 квітня.

У вівторок у Страсбурзі депутати Європарламенту обговорять із Єврокомісією та Радою ЄС можливості допомоги українським дітям, які рятуються від військової операції, зокрема захисту їх від торгівлі людьми та експлуатації.

Після впровадження 3 березня для біженців з України механізму тимчасового захисту, який дає їм право на тимчасове проживання в ЄС, доступ до освіти та ринку праці, ЄК та французьке головування у Раді ЄС працюють над планом із 10 пунктів, який “підсилить спільну європейську відповідь”. Він включатиме реєстраційну платформу ЄС та координацію транспортних послуг для біженців, конкретні рекомендації щодо прийому та підтримки дітей та підлітків з України. У четвер очікується ухвалення відповідної резолюції.

За даними ЮНІСЕФ, майже половина українських біженців – це неповнолітні, які потребують посиленого захисту, оскільки наражаються на більший ризик стати жертвами торгівлі людьми та експлуатації.

Українська тема буде й у парламентській дискусії щодо пріоритетів бюджету ЄС на 2023 рік.

Депутати закликають ЄС “гарантувати значне фінансування для усунення геополітичних наслідків нинішньої кризи, включно з підтримкою гуманітарних заходів та забезпечення готовності приймання біженців у державах-членах та країнах Східного сусідства”. У вівторок бюджетні рекомендації на 2023 рік буде винесено на голосування.

У середу вранці депутати обговорять підсумки березневого саміту ЄС. У дебатах візьмуть участь голова Європейської ради Шарль Мішель та голова ЄК Урсула фон дер Ляєн, а також високий представник із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Окремі дебати у вівторок увечері будуть присвячені результатам віртуальної зустрічі у верхах між ЄС та Китаєм, що відбулася у п'ятницю, 1 квітня. На ній центральними темами були міжнародні наслідки російської агресії в Україні та позиція Китаю, а також майбутнє двосторонніх відносин між ЄС та КНР, особливо у сферах торгівлі та безпеки.

У вівторок на сесії відведено час для запитань та відповідей. Керівники Євроради, Єврокомісії та голова дипломатії ЄС дадуть відповідь на запитання європейських парламентаріїв щодо широкого кола тем. Окремо звітуватиме голова дипломатії Боррель. Він зосередиться на “Стратегічному компасі” – проєкті посилення автономії ЄС у галузі оборони та безпеки.

Нагадаємо, президентка Євросоюзу Роберта Метсола відвідала Київ 1 квітня. Це був перший візит в Україну топ-посадовця органів Євросоюзу після російського вторгнення. У ході візиту вона заявила, що Україна може розраховувати на підтримку Європарламенту на шляху отримання статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

Метсола також вважає, що Україна терміново потребує допомоги партнерів, а того, що вже зроблено – немало, але недостатньо.