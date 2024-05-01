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Трамп пригрозив Байдену кримінальним переслідуванням

Експрезидент шантажує Білий дім, вимагаючи визнання Верховним Судом свого юридичного імунітету.

Трамп пригрозив Байдену кримінальним переслідуванням
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Дональд Трамп заявив в інтерв'ю журналу Time, що в разі повторного обрання президентом США ініціюватиме "покарання Джо Байдену за всі його злочини". Проте переслідування опонента республіканець поставив у залежність від рішення Верховного Суду.

Феміда нині вирішує питання щодо президентського імунітету Трампа. Мільярдер переконаний, що прокуратура не має права звинувачувати його за чотирма кримінальними справами, одна з яких нині розглядається у Нью-Йорку. 

Якщо колегія з дев'яти суддів не підтвердить імунітет, Трамп обіцяє після перемоги на виборах "призначити слідчого, який займеться найбільш корумпованим президентом в історії Америки Джо Байденом та усією його злочинною сім'єю".  

Видання Time після такої заяви охарактеризувало можливе президентство республіканця як "імперське" та "таке, що змінить світ та роль Америки у ньому".

Окрім переслідування Байдена, Трамп в інтерв'ю анонсував помилування для усіх учасників штурму Капітолія 6 січня 2021 року та створення реєстру вагітних жінок для запобігання абортам. Мільярдер також ще раз підтвердив своє переконання в тому, що "вибори 2020 року були вкрадені".

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