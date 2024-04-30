Російський військовий заочно отримав 12 років тюрми за зґвалтування та знущання над мирними жителями Київщини

Після деокупації Київщини обвинуваченому вдалося передислокуватися на інші тимчасово непідконтрольні Україні території Луганської та Донецької області.

До 12 років позбавлення волі засуджено російського військового, який ґвалтував та знущався над мирними жителями Київщини, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Доведено, що у березні 2022 року військові 15-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ, серед яких був засуджений, окупували населений пункт на Київщині. Російські військовослужбовці одразу почали залякувати мирне населення. Вже у перші дні окупації вони відібрали мобільні телефони у всіх мешканців села.

Військові РФ увірвались на подвірʼя будинку місцевої мешканки. Чоловіка, який проживав з нею, окупанти запідозрили у співпраці з ЗСУ. Обвинувачений поставив його на коліна. Окупанти почали бити чоловіка ногами і стріляти над головою. Жінка була свідком цього. Її утримували, не даючи втрутитися.

Наступного дня той самий російський військовий прийшов до будинку постраждалої з її телефоном, звинувачуючи її також у співпраці із ЗСУ. Він відвів її до покинутого будинку з наміром начебто «розібратися». Обвинувачений зґвалтував жінку, погрожуючи вбивством чоловіка. В цей час постійно тримав біля тіла жінки пістолет, погрожуючи ним.

Раніше СБУ повідомила, що на 15 років сядуть командир та двоє снайперів-зрадників, які воювали проти ЗСУ. Українські захисники захопили зрадників у полон під час боїв під Бахмутом та Мар’їнкою.