Місцеві дрібниці, які ведуть до поразки

Вітаю, це Олексій Свід, й сьогодні ми поговоримо про те, як харківський міський голова розтрачує гроші платників податків та порушує закони, але відмовляється відправляти гроші на допомогу силам оборони.

Якщо ви скажете, що займались би допомогою військовим та шукали шляхів підсилити обороноздатність міста, то мої вітання, ваша здатність до логічного та стратегічного мислення на голову вища за Харківського міського голову, Ігоря Терехова.

Наше звичайне життя набагато важче, але уявімо, що ви мер прифронтового міста. Прямо по околицям проходить лінія фронту, крайні будинки горять та обвалюються від постійних обстрілів, кожен день існує ризик, що росіяни зайдуть у місто. Що б ви робили? На що звертали увагу в першу чергу?

Для мене це погратись на компі. Коли я дуже втомлений і хочу просто повтикати, я запускаю якусь містобудівну чи економічну стратегію, де будую своє маленьке українське село десь на теренах уявного слобожанського острова, або будую свою маленьку транспортну імперію в окремо взятому уявному світі.

Кожен з нас має своє хобі та шляхи ненадовго залишити наше буремне життя за бортом, аби дати собі трішки часу розслабитись та відволіктись на щось приємне.

Бо він вирішив, що травень 2022 року, момент, коли місто обстрілювали з усього, що тільки можливо, а сили оборони тільки починали відсувати росіян від кордонів міста на півночі та сході — це слушний час, аби, порушуючи купу процедур та нормативних документів, почати розширення однієї з вулиць міста, попутно демонтувавши єдину трамвайну лінію, що з’єднує район Салтівки із центром Харкова.

Фото: надане Олексієм Свідом

Хтось з вас може сказати: «Ну і що, він же мер, може це зробити». Але фокус якраз у тому, що не міг. Такі роботи — це капітальний ремонт, який вимагає окремого фінансування з бюджету, що має прийняти міська рада на голосуванні. А на додачу, аби демонтувати трамвай та змінити профіль вулиці, треба внести зміни у генеральний план, де трамвайна лінія досі прописана.

Тому ці роботи були проведені як поліпшення благоустрою вулиці, що є порушенням законів та норм щодо витрат міських бюджетів.

Звичайно, що про все це не було ніяк повідомлено: просто одного травневого дня на вулиці Весніна з’явилась будівельна техніка. А ось так виглядала комунікація від голови департаменту комунікацій міськради, майже через дві доби після початку робіт:

Фото: надане Олексієм Свідом

Про те, що вона російською, я навіть писати не буду. Але брехня тут є майже у кожному реченні. Невідновлюваних вагонів виявилось лише біля 30 із понад 160, плани з розширення вулиці скасували в кінці 2021 року, бо не знайшлось грошей і т.д.

На додачу до цього, вже під час робіт, 12 вересня 2022 року, росіяни обстріляли північну частину центру Харкова, в тому числі і вулицю Весніна. Через це один з робітників був смертельно поранений обстрілом.

Фото: надане Олексієм Свідом

Через брехню та спроби приховати, як саме фінансували це криваве, за фактом, будівництво, на те, аби знайти та зрозуміти, з чим і як звертатись до суду, у мене та трьох моїх колег пішло більше ніж пів року. Й тільки влітку 2023 року ми змогли почати розглядати питання законності цих робіт у суді.

Весь цей час позиція представників міськради зводилась до затягування розгляду та ігнорування вимог суду надати документи з будівництва та його фінансування. Але незважаючи на це, навіть без цих доказів нам вдалось довести суду, що дані роботи є реконструкцією. Також ми вимагали окремого рішення про фінансування та проведення громадських слухань, та про те що все що було зроблено йде всупереч написаному у генеральному плані міста.

Вся реакція міської влади на це була у поданні апеляції та намаганні продовжувати вести справи так, як і раніше. В лютому 2024 на проспекті Гагаріна вирішили раптово замінити паркан вартістю 27 мільйонів гривень. Ну і звичайно ж щорічні витрати на однорічні квіти, навіть під час боїв за місто, витрати на які в принципі складно рахувати, бо хто доведе, що висадили стільки скільки заявлено.

Фото: надане Олексієм Свідом

На жаль, поки що муніципалітет не відчуває відповідальності за свої дії, саме тому важливо нанести міськраді стратегічну поразку у апеляції. Бо тільки так є можливість у майбутньому змушувати їх розподіляти витрати не на прикрашання прифронтового міста, від крайньої точки якого до кордону з росією біля 27 кілометрів (менше ніж від Пущі-Водиці до Харківського масиву), а на те, що сприятиме обороноздатності Харкова та його виживанню в нинішніх умовах війни. І весь цей час на зауваження, що місто дає менше всіх га закупівлі на користь сил оборони, ми чуємо лише відмазки в дусі «ми допомагаємо по іншому», що є цим іншим, ніхто не може відповісти ні публічно, ані приватно.

Тож, коли не працює заохочення, в державі має працювати покарання, тих форм як можливі і співмірні.

Тому, аби покарання стало можливим, цього вівторка, 30 го квітня, де б ви не були, в Харкові, Києві, Львові, чи закордоном, тримайте за нас кулаки. Бо росіяни не полишили планів захопити Харків і всю Україну. А ми маємо зробити все, аби цього разу ми були готові й вони не змогли просунутись від кордону. А для цього ми маємо дати по пальцях не лише пану Терехову, а й в його постаті зробити приклад, що те що він зробив і робить, коли навколо йде війна, є неприйнятним. А ті, хто з цим не згоден, мають перестати бути політиками.