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Росія знову атакувала Харків. Влучання – в двох районах, загинула людина, семеро поранені

Ворог вдарив керованими КАБами, як і вчора. 

Російська армія вранці 30 квітня вдарила по Харкову. Є влучання в двох районах міста. Станом на 11:13 відомо про одного загиблого і сімох поранених. Спершу були дані про двох жертв, але вони не підтвердилися, сказав мер міста. 

"Прильоти" – в Київському і Холодногірському районах по цивільних об'єктах. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олег Синєгубов.

"Влучання по цивільній інфраструктурі. Зафіксовані удари біля паркової зони. Кількість постраждалих уточнюється", – сказав він. 

Перші дані були про одного загиблого і двох поранених – усі в Холодногірському районі. Згодом в ОВА уточнили, що кількість загиблих зросла до двох, а травмованих – до шести, але не уточнили район. Однак потім інформація про другу жертву, на щастя, не підтвердилася.

Мер Харкова Ігор Терехов додав, що в Київському районі, як і вчора, є влучання в район житлової забудови.

Станом на 10:19 загроза застосування керованих авіабомб ще зберігалася. 

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