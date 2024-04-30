Головне за ніч та ранок вівторка, 30 квітня: удари по Харкову, наслідки обстрілу Одеси, 115 боєзіткнень

115 бойових зіткнень, майже 60 відбитих штурмів на Бахмутському та Авдіївському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Російська армія вранці 30 квітня вдарила по Харкову. Є влучання в двох районах міста. Станом на 10:41 відомо про двох загиблих і шістьох поранених.

"Прильоти" – в Київському і Холодногірському районах по цивільних об'єктах, повідомив у Telegram голова ОВА Олег Синєгубов.

"Влучання по цивільній інфраструктурі. Зафіксовані удари біля паркової зони. Кількість постраждалих уточнюється", – сказав він.

Перші дані були про одного загиблого і двох поранених – усі в Холодногірському районі. Згодом в ОВА уточнили, що кількість загиблих зросла до двох, а травмованих – до шести, але не уточнили район.

Мер Харкова Ігор Терехов додав, що в Київському районі, як і вчора, є влучання в район житлової забудови.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 115 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 5 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Роздолівка та Часів Яр Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався поліпшити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 24 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Новокалинове, Очеретине, Сокіл, Соловйове, Семенівка, Орлівка та Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Георгіївка та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 30 квітня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 1250 російських окупантів, 22 танки, 39 бронемашин, 26 артсистем. Загалом Росія вже втратила 468 720 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Вранці 30 квітня голова ОВА Олег Кіпер повідомив, що кількість загиблих внаслідок удару росіян по Одесі зросла до п'яти. В лікарні помер чоловік 1960 року народження.

"У медзакладах продовжують лікування 23 постраждалих. У важкому стані 8 людей, з них 4 – у вкрай важкому, зокрема і чотирирічна дівчинка. Наші лікарі намагаються робити все можливе", – сказав Кіпер.

Інформаційна агенція Reuters повідомляє, що отримала доступ до звіту спостерігачів з дотримання санкцій проти Північної Кореї, наданого комітету Ради безпеки ООН. Відповідно до документа на 32 сторінках, Росія порушила санкційний режим, придбавши та застосувавши у війні проти України зброю з КНДР.

Експерти підтвердили, що ракета, якою окупанти 2 січня 2024 вдарили по Харкову, була корейською – це балістична Hwasong-11. Не було знайдено жодних доказів, які б вказували на те, що цей засіб ураження було вироблено в Росії.

Моніторингова місія вказувала, що "не може незалежно визначити, звідки та ким була запущена ракета, проте інформація про траєкторію, надана українською владою, вказують на Російську Федерацію".

Спільнота "Медіарух" оприлюднила звернення щодо тиску на Суспільне мовлення та спроби ще більше урізати йому фінансування.

Звернення адресовано президенту Володимиру Зеленському, голові Верховної Ради Русланові Стефанчуку, очільнику парламентської фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії, голові комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микиті Потураєву, голові комітету з питань свободи слова Ярославу Юрчишину та посольствам країн-партнерів. Учасники "Медіаруху" закликали "припинити тиск на Суспільне мовлення, зберегти за ним вечірні прайми телемарафону, зреагувати на неправдиві висловлювання народної депутатки Безуглої" та виділити достатній бюджет мовнику на наступний рік.

У зверненні зазначили, що протягом тижня у публічному просторі відбулася серія інформаційних та інституційних атак на Суспільне мовлення.

Подробиці – в новині.

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