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Сили оборони ліквідували ще 1250 російських окупантів

Росія вже втратила 468 720 військових.

Сили оборони ліквідували ще 1250 російських окупантів
Фото: EPA/UPG

За минулу добу Сили оборони знищили ще 1250 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила 468 720 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько - 468720 (+1250)
  • танків - 7307 (+22)
  • бойових броньованих машин - 14046 (+39) 
  • артилерійських систем - 12011 (+26) 
  • РСЗВ - 1053 (+2) 
  • засоби ППО - 779 (+1) 
  • літаків - 348 (+0) 
  • гелікоптерів - 325 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9531 (+3)
  • крилаті ракети - 2126 (+2)
  • кораблі / катери - 26 (+0) 
  • підводні човни - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 16142 (+33) 
  • спеціальна техніка - 1977 (+3).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу та 2 радіолокаційних станціях противника.

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