Сили оборони ліквідували ще 1250 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони знищили ще 1250 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила 468 720 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.04.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько - 468720 (+1250)

танків - 7307 (+22)

бойових броньованих машин - 14046 (+39)

артилерійських систем - 12011 (+26)

РСЗВ - 1053 (+2)

засоби ППО - 779 (+1)

літаків - 348 (+0)

гелікоптерів - 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9531 (+3)

крилаті ракети - 2126 (+2)

кораблі / катери - 26 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 16142 (+33)

спеціальна техніка - 1977 (+3).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу та 2 радіолокаційних станціях противника.