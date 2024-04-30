Блінкен пообіцяв успішну Україну і заявив, що чекає на готовність РФ до переговорів

Очільник Держдепартаменту США Ентоні Блінкен відвідав зустріч міністрів іноземних справ європейських та арабських країн у Ер-Ріяді, де зробив заяви щодо вторгнення Росії до України.
За словами Держсекретаря, які цитує Голос Америки, "вдалося згуртувати багато країн, які визнають, що агресія була спрямована не просто проти України, але й проти основоположних принципів світової системи, і це не може залишитися безкарним, бо ми матимемо світ, де буде більше конфліктів".
Блінкен також вважає, що "плани Путіна щодо України - стерти її з мапи, включити в Росію, щоб вона більше не існувала - провалилися". "Є план, який дозволить Україні з часом досягти успіху, бути сильною у військовому, демократичному та економічному відношенні", - розповів урядовець США.
Росія, на думку Держсекретаря, зараз "слабша економічно, слабша у військовому плані, враховуючи знищення її сил, слабша дипломатично у більшості країн світу".
З урахуванням цього Блінкен сподівається, що "Путін продемонструє готовність вести щирі переговори, має бути рішення". Тоді США "точно будуть там, і українці теж там будуть".
- Блінкен заявив Китаю, що не можна одночасно торгувати з Росією і поліпшувати відносини з Європою.
- Якщо Китай не припинить підтримку РФ, Держсекретар погрожує Піднебесній "подальшими заходами".