Китай не може одночасно покращувати відносини з Європою і продавати зброю Росії, ‒ Блінкен

Китай не може одночасно “шукати шляхи припинення війни в Україні та покращувати відносини з Європою” і “постачати зброю Росії”.

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив на Всесвітньому економічному форумі, який збирається в Саудівській Аравії, пише The Guardian.

“Ми співпрацювали з Китаєм від початку російської агресії проти України і закликали їх не надавати Росії зброю, зброю, яка підживлює агресію. І я вважаю справедливим сказати, що Китай безпосередньо не постачав Росії зброю, ракети, боєприпаси. Іран це робить. Північна Корея це робить”, ‒ зазначив він.

Водночас Блінкен додав, що Китай надає безцінну підтримку оборонно-промисловій базі РФ, що допомагає Москві впоратися з величезним тиском через санкції, експортний контроль та інші заходи.

“Якщо ви подивитеся на те, що Росія зробила за останній рік, з точки зору виробництва боєприпасів, ракет, танків і бронетехніки, вона виробляла їх швидшими темпами, ніж будь-коли у своїй сучасній історії, зокрема під час холодної війни як Радянський Союз. Як це вдалося зробити? Тому що Росія отримує масові надходження верстатів, мікроелектроніки, оптики, переважно з Китаю. Зараз це предмети подвійного використання, але ми дуже чітко знаємо, куди багато з них надходить. І це створює дві проблеми”, ‒ додав він.

По-перше, за словами Блінкена, це дає можливість Росії продовжувати агресію проти України. “Отже, це увічнення війни, якій, за словами Китаю, він хоче покрасти край. Як і всі ми”, ‒ сказав він.

По-друге, це також дозволяє Росії відновити оборонно-промислову базу, яку, як вважають країни Європи, можуть використати проти них у разі поразки України.

“Таким чином, у той час як Китай прагне поліпшити відносини з країнами Європи, він також створює найбільший виклик європейській безпеці з часів закінчення холодної війни. І, як я вже казав своїм китайським колегам, не можна мати і те, й інше”, ‒ підсумував Блінкен.