Як набрати новий підрозділ з нуля. Розмова з Ігорем Луценком, командиром роти ударних безпілотників «Орден Сантьяго»
Як набрати новий підрозділ з нуля. Розмова з Ігорем Луценком, командиром роти ударних безпілотників «Орден Сантьяго»
В Росії невідомі безпілотники знову атакували нафтобазу
В Росії невідомі безпілотники знову атакували нафтобазу
НАБУ опублікувало аудіо розмов учасників оборудки Сольського і заперечило його аргументи
НАБУ опублікувало аудіо розмов учасників оборудки Сольського і заперечило його аргументи
Росіяни атакували один з промислових обʼєктів Запоріжжя (оновлено)
Росіяни атакували один з промислових обʼєктів Запоріжжя (оновлено)
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
​МЗС: загиблі у Німеччині українці були військовслужбовцями на реабілітації
​МЗС: загиблі у Німеччині українці були військовслужбовцями на реабілітації
В Німеччині росіянин із ножем зарізав двох українців
В Німеччині росіянин із ножем зарізав двох українців
Партизани виявили у Джанкої одну з найбільших нафтобаз РФ
Партизани виявили у Джанкої одну з найбільших нафтобаз РФ
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
ГоловнаСвіт

Китай не може одночасно покращувати відносини з Європою і продавати зброю Росії, ‒ Блінкен

Пекін безпосередньо не дає Москві зброю, але надає безцінну підтримку оборонно-промисловій базі РФ, постачаючи товари подвійного значення.

Китай не може одночасно покращувати відносини з Європою і продавати зброю Росії, ‒ Блінкен
Фото: EPA/UPG

Китай не може одночасно “шукати шляхи припинення війни в Україні та покращувати відносини з Європою” і “постачати зброю Росії”. 

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив на Всесвітньому економічному форумі, який збирається в Саудівській Аравії, пише The Guardian.

“Ми співпрацювали з Китаєм від початку російської агресії проти України і закликали їх не надавати Росії зброю, зброю, яка підживлює агресію. І я вважаю справедливим сказати, що Китай безпосередньо не постачав Росії зброю, ракети, боєприпаси. Іран це робить. Північна Корея це робить”, ‒ зазначив він.

Водночас Блінкен додав, що Китай надає безцінну підтримку оборонно-промисловій базі РФ, що допомагає Москві впоратися з величезним тиском через санкції, експортний контроль та інші заходи.

“Якщо ви подивитеся на те, що Росія зробила за останній рік, з точки зору виробництва боєприпасів, ракет, танків і бронетехніки, вона виробляла їх швидшими темпами, ніж будь-коли у своїй сучасній історії, зокрема під час холодної війни як Радянський Союз. Як це вдалося зробити? Тому що Росія отримує масові надходження верстатів, мікроелектроніки, оптики, переважно з Китаю. Зараз це предмети подвійного використання, але ми дуже чітко знаємо, куди багато з них надходить. І це створює дві проблеми”, ‒ додав він.

Підписуйтесь на наш Google News

По-перше, за словами Блінкена, це дає можливість Росії продовжувати агресію проти України. “Отже, це увічнення війни, якій, за словами Китаю, він хоче покрасти край. Як і всі ми”, ‒ сказав він.

По-друге, це також дозволяє Росії відновити оборонно-промислову базу, яку, як вважають країни Європи, можуть використати проти них у разі поразки України.

“Таким чином, у той час як Китай прагне поліпшити відносини з країнами Європи, він також створює найбільший виклик європейській безпеці з часів закінчення холодної війни. І, як я вже казав своїм китайським колегам, не можна мати і те, й інше”, ‒ підсумував Блінкен.

  • Раніше держсекретар США застерегли Китай від втручання у американські вибори президента і заявив, що Вашингтон буде вживати подальших заходів у разі, коли Китай не припинить підтримку РФ у війні проти України.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies