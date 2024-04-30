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Естонія заявила, що Росія порушує міжнародні правила через втручання у сигнали GPS

Авіакомпанії повідомляють про збої у роботі системи. Таллін вирішуватиме це питання з іншими країнами НАТО та ЄС.

Естонія заявила, що Росія порушує міжнародні правила через втручання у сигнали GPS

Естонія звинуватила Росію в порушенні правил міжнародного повітряного простору через втручання в сигнали GPS, пише Reuters.

Найбільший авіаперевізник Фінляндії Finnair вчора заявив про тимчасове призупинення своїх рейсів до Тарту в східній Естонії на місяць через тривалі збої в роботі GPS, через які два літаки не змогли приземлитися. Авіакомпанія заявила, що не знає, звідки виникли перешкоди, але в минулому повідомляли про подібні проблеми поблизу російського Калінінграду та східного кордону Фінляндії з Росією.

“Втручання в систему GPS у повітряному просторі Естонії з боку РФ вплинуло на цивільну авіацію в нашому регіоні. Цим Росія порушує міжнародні правила”, ‒ заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

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За його словами, Естонія вирішуватиме це питання з іншими країнами НАТО та ЄС. Він уже обговорив проблему зі своїми колегами з Латвії, Литви, Фінляндії та Швеції.

Раніше цього місяця Німеччина заявила, що Росія, ймовірно, стоїть за серією збоїв, які впливають на навігацію в Балтійському регіоні. Міністерство оборони Німеччини вказало джерелом Калінінград, але відмовилося повідомити будь-які подробиці, пославшись на “причини військової безпеки”.

  • Про активізацію блокування РФ сигналів GPS повідомляли ще торік у червні. Це призвело до збоїв у навігації літаків. Пілоти авіакомпаній, що літають в Балтійському регіоні та Фінляндії, змушені були вдаватися до альтернативних методів навігації.
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