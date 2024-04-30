Естонія не висилатиме українських чоловіків із недійсними паспортами, - МВС

Естонія не планує примусово висилати українських чоловіків призовного віку, які законно перебуватимуть на її території, якщо їхні паспорти будуть протерміновані.
Про це повідомило видання ERR з посиланням на радницю відділу політики громадянства та міграції Міністерства внутрішніх справ країни Аннелі Вікс.
"Мобілізація – це питання, що стосується держави та її громадян. Міністерство внутрішніх справ не має плану примусової репатріації громадян України, які законно проживають в Естонії та втекли через війну, у тому числі українців, які належать до цільової групи можливої мобілізації", – наголосила вона.
Якщо українці мобілізаційного віку більше не зможуть обміняти свої протерміновані паспорти на нові в посольстві України, то вони втратять можливість подорожувати.
"Однак відсутність чинного проїзного документа не обмежує можливості подання заяви на отримання або продовження посвідки на проживання (у тому числі на підставі тимчасового захисту). Чинний порядок також допускає ідентифікацію чи підтвердження особи на підставі інших доказів", – наголосила Вікс.
За її словами, іноземець не може звернутися за візою за відсутності дійсного проїзного документа.
Радниця МВС зазначила, що станом на 26 квітня посвідку на проживання в Естонії на підставі тимчасового захисту мають 6500 українських чоловіків віком 18-60 років.
Посол України у Польщі: Київ хоче перевірити, скільки чоловіків призовного віку перебуває за кордоном
- 23 квітня МЗС обмежило надання консульських послуг чоловікам віком 18-60 років за кордоном, включно з оформленням заявок на отримання закордонних паспортів та їхню видачу. У МЗС України наголосили, що це –тимчасовий крок і надали роз'яснення.
- В Єврокомісії заявили, що не даватимуть оцінок діям української влади, наголосивши, що "беруть це оголошення до відома. "У мене немає конкретних коментарів, коли йдеться про Директиву про тимчасовий захист (документ регулює перебування переселенців з України на території ЄС, – ред.). Ми не розрізняємо статі, а також призовний статус. Це все, що маю сказати зі свого боку", – сказала речниця Єврокомісії з внутрішніх справ, міграції та внутрішньої безпеки Аніта Хіппер.
- 24 квітня Кабмін заборонив пересилати за кордон паспорти чоловікам.
- Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Каміш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, які через втрату паспорту не зможуть залишатися на польській території. Він також нагадав, що Польща вже пропонувала допомогти Україні, щоб ті, хто підлягають військовій службі, повернулися до своєї країни, щоб виконати свій громадянський обов’язок.
У Німеччинині, своєю чергою, зазначили, що не позбавлятимуть українських чоловіків статусу біженця.
- Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас повідомляв, що його країні необхідно подумати про те, як допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, які виїхали з країни. Президент і прем'єрка Литви також вважають, що їхня країна повинна допомогти Україні повернути військовозобов'язаних чоловіків.