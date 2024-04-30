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Естонія не висилатиме українських чоловіків із недійсними паспортами, - МВС

Якщо українці мобілізаційного віку не зможуть обміняти свої протерміновані паспорти на нові, вони втратять можливість подорожувати.

Естонія не висилатиме українських чоловіків із недійсними паспортами, - МВС

Естонія не планує примусово висилати українських чоловіків призовного віку, які законно перебуватимуть на її території, якщо їхні паспорти будуть протерміновані.

Про це повідомило видання ERR з посиланням на радницю відділу політики громадянства та міграції Міністерства внутрішніх справ країни Аннелі Вікс.

"Мобілізація – це питання, що стосується держави та її громадян. Міністерство внутрішніх справ не має плану примусової репатріації громадян України, які законно проживають в Естонії та втекли через війну, у тому числі українців, які належать до цільової групи можливої мобілізації", – наголосила вона.

Якщо українці мобілізаційного віку більше не зможуть обміняти свої протерміновані паспорти на нові в посольстві України, то вони втратять можливість подорожувати.

"Однак відсутність чинного проїзного документа не обмежує можливості подання заяви на отримання або продовження посвідки на проживання (у тому числі на підставі тимчасового захисту). Чинний порядок також допускає ідентифікацію чи підтвердження особи на підставі інших доказів", – наголосила Вікс.

За її словами, іноземець не може звернутися за візою за відсутності дійсного проїзного документа.

Радниця МВС зазначила, що станом на 26 квітня посвідку на проживання в Естонії на підставі тимчасового захисту мають 6500 українських чоловіків віком 18-60 років.

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