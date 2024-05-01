В Австрії участь у виборах до парламенту анонсувала "Партія пива"

У парламентських виборах в Австрії, які мають відбутися до жовтня цього року, візьме участь "Партія пива". Про висування своїх кандидатів повідомив лідер та засновник політичної сили Домінік Влазни.

Як пише Reuters, партію було засновано у 2015 році з жартівливою метою. Проте з роками проєкт ставав популярнішим. Зараз у його програмі як доволі серйозні наміри вдосконалити австрійську систему охорони здоров'я, так і відверто смішні та нереалістичні ідеї - як-от встановити у центрі Відня фонтани з пивом.

У 2019 році партія вже намагалася потрапити у парламент, але отримала лише 0,1% підтримки. Проте вже на президентських виборах 2022 року Домінік Влазни фінішував третім. А нині рейтинг політсили, згідно з опитуваннями, сягає аж 7% при прохідному бар'єрі у 4%.

Експерти вважають, що одіозна партія, відтягнувши голоси, ще більше гарантує поразку лівих сил у протистоянні з ультраправими, яким пророкують найбільшу кількість портфелів у майбутньому парламенті.

Як зізнається Домінік Влазни, "Партія пива" має відчутний брак фінансування через те, що не змогла досягти мети за кількістю зареєстрованих членів на початок передвиборчої кампанії. Проте "склянка наполовину повна, і в неї постійно доливають ще і ще", - оптимістично заявив політик.