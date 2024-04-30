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Гутерреш закликав лідерів Ізраїлю та ХАМАС досягти угоди щодо припинення вогню в Газі

Антоніу Гутерреш також закликав міжнародне співтовариство зробити все можливе, щоб запобігти голоду.

Гутерреш закликав лідерів Ізраїлю та ХАМАС досягти угоди щодо припинення вогню в Газі
Антоніу Гутерреш
Фото: ЕРА/UPG

Генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав лідерів Ізраїлю та ХАМАС досягти угоди щодо припинення вогню в Смузі Гази “заради народу Гази, заради заручників та їхніх родин у Ізраїлі, а також регіону й цілого світу”.

Про це повідомляє Укрінформ.

Гутерреш наголосив, що інакше “війна з усіма її наслідками як у Газі, так і в усьому регіоні, наростатиме в геометричній прогресії”.

Генсек ООН вкотре застеріг Ізраїль від проведення воєнної операції в Рафаху, де перебувають1,2 млн палестинців, вимушено переміщених з півночі Гази. На його думку, вона призведе до “нестерпного загострення та загибелі тисяч цивільних осіб і переміщення ще сотень тисяч”.

“Усі члени Ради Безпеки ООН та багато інших урядів чітко висловили свою незгоду з такою операцією. Я закликаю всіх, хто має вплив на Ізраїль, докласти всіх зусиль, аби запобігти цьому”, - зазначив генсек ООН, і також закликав міжнародне співтовариство зробити все можливе, щоб запобігти голоду.

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Для цього, вважає Гутерреш, потрібно відкрити обіцяні Ізраїлем два пункти пропуску на півночі Гази для доправлення допомоги з порту Ашдод та Йорданії.

Генсек нагадав, що війна зруйнувала систему охорони здоров'я в смузі Гази, де дві третини медичних закладів не працюють, а “деякі лікарні зараз нагадують кладовища”. Зокрема, йдеться про виявлення масових поховань у шпиталях Аль-Шифа та Насера.

Гутерреш вважає, що незалежним міжнародним слідчим має бути надано негайний доступ до цих об'єктів, аби вони визначили обставини, за яких загинули “сотні палестинців”.

  • Ізраїль очікує, що ХАМАС відповість на пропозицію щодо призупинення бойових дій у Смузі Гази та повернення ізраїльських заручників, перш ніж відправити команду до Каїра для продовження переговорів.
  • Вартість причалу для доставки гуманітарної допомоги у Смугу Гази майже подвоїлася з початку року, коли цю ідею озвучили.

  • Ізраїль на початку війни з ХАМАС мав потужну підтримку міжнародної спільноти, однак за місяці протистояння вона почала слабнути. Ізраїлю закидають невибіркові удари, в яких гинули і зазнавали поранень цивільні палестинці, а також використання голоду в Смузі Гази як зброї.

  • Ще більше критики на адресу Ізраїлю стало лунали після убивства ЦАХАЛом сімох волонтерів World Central Kitchen.

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